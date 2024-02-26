Определились пары плей-офф КХЛ на Востоке

Определились четвертьфинальные пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф магнитогорский «Металлург» сыграет против хабаровского «Амура», омский «Авангард» поборется за проход в следующий раунд в противостоянии с тольяттинской «Ладой», уфимский «Салават Юлаев» сыграет против челябинского «Трактора», а казанский «Ак Барс» разыграет место в следующем раунде с екатеринбургским «Автомобилистом».

Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина 2024 года стартует 29 февраля. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Впервые в истории КХЛ в розыгрыше плей-офф 2024 года будет применена перекрестная система — после первого раунда каждая команда, играющая в Западной конференции, получит в соперники команду из Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Металлург» выиграл Восточную конференцию КХЛ.