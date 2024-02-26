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Названы две ошибки, которые приводят к травмам начинающих лыжников

Эксперт «Спортмастер» Склизков: неправильная экипировка у лыжника грозит травмой

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Shutterstock/FOTODOM

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространенных ошибках новичков, которые учатся кататься на лыжах.

«Частая ошибка — попытка ходить коньковым ходом на классических лыжах. Или наоборот: надеть мягкие классические ботинки вместе с коньковыми лыжами. Мало того, что в обоих случаях снижается эффективность занятия, неправильная экипировка существенно увеличивает риск травм», — сказал Склизков.

Если спортсмен использует классический ход, то его лыжи скользят параллельно друг другу. Следующее отталкивание происходит в момент, когда движение лыж прекращается.

Если спортсмен избрал коньковый ход, то его лыжи движутся не параллельно друг другу, а попеременно. Лыжник отталкивается одной ногой и в это время переносит вес на другую, скользящую ногу.

Склизков отметил, что для классического хода нужна особая экипировка (при этом лыжи должны быть на 20 см длиннее роста человека).

Для передвижения коньковым ходом также требуется своя экипировка (например, палки должны быть высотой примерно по мочку уха лыжника), так как при этом ходе серьезно увеличивается нагрузка на суставы и мышцы.

Ранее была раскрыта главная ошибка всех начинающих лыжников.

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