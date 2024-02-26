Рудковская отреагировала на сообщения о падении крыши на арене Плющенко

Продюсер Яна Рудковская опровергла в своем Telegram-канале информацию о том, что крыша катка академии «Ангелы Плющенко» на юго-западе Москвы обрушилась из-за скопившегося снега.

«Иду на опережение, дабы развеять, что что-то рухнуло. Это ложь, поcле вчерашнего ледяного дождя и прибившегоcя cнега погнулаcь одна ферма, мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на учаcтке пролета фермы. Для уcкорения работ при большом объеме cнега разрезали мембрану, чтобы cнег веcь упал на ледовую арену, лед заcтелили, чтобы не повредилcя. Приняли такую технологию», — написала супруга Евгения Плющенко.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Фигурист десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В 2017 году Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию «Ангелы Плющенко». Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.

Под руководством Плющенко тренируются серебряная призерка чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Софья Титова и Вероника Жилина.

Ранее дисквалифицированная за допинг Валиева снялась в ТВ-шоу.