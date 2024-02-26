На ледовой арене академии Плющенко обвалилась крыша

На ледовой арене академии Евгения Плющенко на юго-западе Москвы обвалилась крыша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля. Предварительно, причиной обрушения мембранной кровли стал скопившийся на ней снег. Отмечается, что в момент происшествия людей в здании не было. В настоящее время тренировки проходят в другом комплексе академии в подмосковном поселке Горки-10.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В 2017 году Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию «Ангелы Плющенко». Второй филиал академии в столичном районе Тропарево открылся в декабре 2023 года.

Под руководством Плющенко тренируются серебряная призерка чемпионата России-2024 Софья Муравьева, а также юниорки Софья Титова и Вероника Жилина.

Ранее российская фигуристка похвасталась характером воина.