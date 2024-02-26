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Кучеров стал лидером «Тампы» по матчам 2+ передачами

Кучеров стал лидером «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лидером команды по количеству матчей с двумя и более результативными передачами.

В ночь на 26 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Джерси» российский форвард забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи. Для Кучерова это 122‑й матч за карьеру, когда он делал минимум две результативные передачи за встречу. По этому показателю он превзошел бывшего капитана команды Мартена Сен‑Луи.

Теперь на счету Кучерова 102 очка (38 шайб и 64 передачи) в 59 играх. Он стал первым хоккеистом в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги, кто преодолел отметку в сто очков. Он увеличил преимущество над форвардом «Колорадо» Нэйтаном Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ. На счету располагающегося на втором месте канадца 96 (34+62) очков в 59 играх.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку («Бостон Брюинз», 113 очков), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 129 очков) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерз», 153 очка).

Матч завершился победой «Лайтнинг» над «Дэвилз» со счетом 4:1. «Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 69 очков в 60 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» после третьего поражения в четырех последних играх регулярного чемпионата находится на девятой строчке с 62 баллами в 58 играх.

Ранее рекордный гол Артемия Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Коламбусу».

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