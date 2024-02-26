Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Панарин догнал главного тренера сборной России по голам в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин догнал экс-форварда Жамнова по голам в НХЛ

close
100%
James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал бывшего форварда «Чикаго Блэкхокс» Алексея Жамнова, который стал главным тренером сборной России, по количеству голов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 26 февраля Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс забросил шайбу на 15-й минуте первого периода, сделав счет 1:1. Его ассистентом выступил Адам Фокс. Для него эта шайба стала 33-й в текущем регулярном чемпионате.

Всего в НХЛ российский нападающий оформил 249 голов. Такое же количество за свою карьеру оформил Жамнов.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Матч завершился поражением клуба из »Нью-Йорка со счетом 2:4. «Коламбус» одержал вторую победу в трех последних матчах. А «Рейнджерс» прервали свою длительную победную серию, которая насчитывала десять матчей.

Ранее российский нападающий увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами