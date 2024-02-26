Лидеру ЦСКА посоветовали уйти из команды ради собственного роста

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился размышлениями о вероятном уходе из армейского клуба российского нападающего Федора Чалова, отметив, что игроку может пойти на пользу смена команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если мы возьмем время, как он провел вторую часть чемпионата в «Базеле», то он приехал оттуда другим человеком совершенно. Поэтому он и здесь. После поездок в командировки Чалов прибавил и раскрылся. Если попадешь в европейский чемпионат выше классом, чем РПЛ, то это шанс для роста», — заявил Чанов.

Чалов выступал за швейцарский «Базель» в первой половине 2022 года на правах аренды.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.ч

Ранее тренер ЦСКА назвал непростой ситуацию с контрактом Чалова.