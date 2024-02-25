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«Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и в десятый раз в истории выиграл Кубок лиги

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Paul Childs/Reuters

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0.

Основное время матча завершилось без забитых мячей. Победу мерсисайдцам принес защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на на 118-й минуте.

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка лиги в 10-й раз, что является рекордом турнира. Ранее клуб выигрывал титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах. Ближайшим преследователем является «Манчестер Сити» (восемь побед). «Челси» побеждал в турнире пять раз.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) подопечные Юргена Клоппа занимают первое место, набрав 60 очков. «Челси» с 35 баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест», а «синие» — в гостях с «Брентфордом». Оба встречи пройдут 2 марта.

Ранее в «Челси» раскритиковали футбольный интеллект украинца Мудрика.

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