Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» во второй раз стало обладателем Кубка континента, который вручают победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это стало возможным благодаря победе «Куньлунь Ред Стар» над СКА (3:0) в номинально гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы были единственным клубом, который имел шансы догнать «Динамо» в сводной таблице КХЛ.

Бело-голубые набрали 96 очков в 67 матчах. У СКА же по итогам всех 68 проведенных игр – 95 баллов.

«Динамо» также узнало своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо». Старт серии запланирован на 1 марта.

«Динамо» проведет свой заключительный матч регулярного чемпионата 26 февраля. Подопечные Алексея Кудашова на своей площадке встретятся с московским ЦСКА.

«Динамо» завоевало Кубок континента во второй раз в своей истории. Впервые москвичи победили в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14. Также динамовцы являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.

Ранее форвард «Динамо» установил рекорд КХЛ.