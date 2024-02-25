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Русский Халк установил новый мировой рекорд

Силач Агаджанян установил новый мировой рекорд, порвав за пять минут 14 грелок

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sergeyagadzhanyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», рекордсмен мира Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый мировой рекорд. Об этом РИА Новости сообщил рекордсмен мира по силовым номерам Михаил Паллер.

«Русский Халк во время мастер-классов по надуванию грелок до разрыва надул подряд 14 грелок за пять минут. Задача была нереальная и очень сложная даже для профессионалов сценического экстрима», — заявил Паллер.

Попытка установления рекорда мира состоялась на международной выставке «Россия» на стенде Московской области на ВДНХ.

В декабре 2023 года Сергей Агаджанян установил новый рекорд мира, удержав на плечах штангу весом 210 кг почти минуту и надув при этом до разрыва две медицинские грелки, посвятив его Дню героев Отечества. Рекорд был зафиксирован во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах.

Ранее лишенный золота Олимпиады российский фигурист обратился к главе МОК.

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