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Минеев признан человеком года в российском кикбоксинге

Боец Минеев получил награду Федерации кикбоксинга России как человек года

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AMC

Российский кикбоксер, боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев получил награду Федерации кикбоксинга России (ФКР) по итогам 2023 года. Как сообщает пресс-служба организации, Минеев, участвующий в СВО, награжден премией «Кикбоксер №1» как человек года в российском кикбоксинге.

«Нахожусь в московском аэропорту, где меня настигла приятная новость от моей любимой Федерации кикбоксинга России, где я был номинирован на премию «Кикбосер №1». Для меня это не просто приятные слова и отношение со стороны моих товарищей и коллег, тех, кто любит кикбоксинг. Для меня это — ваша поддержка, которая выражается не только в словах», — сказал Минеев.

В ноябре 2023 года Минеев победил Ивана Штыркова в кикбоксерском поединке в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Свой последний бой в смешанных единоборствах Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Ранее Немков одержал дебютную победу в тяжелом весе на турнире PFL vs Bellator.

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