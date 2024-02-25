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Калинская после поражения иронично ответила Рублеву, посоветовавшему насладиться финалом

Теннисистка Калинская обратилась к Андрею Рублеву перед финалом турнира в Дубае

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская после поражения в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях иронично ответила своему соотечественнику Андрею Рублеву, который посоветовал ей насладиться финальным поединком.

«Я наслаждалась до счета 5:3, в следующий раз дай мне больше вариантов, Андрей», — написала теннисистка.

Калинская уступила представительнице Италии Ясмине Паолини 6:4, 5:7, 5:7. Для россиянки этот финал WTA стал первым в ее карьере.

На пути к финалу россиянка обыграла американку из топ-3 мирового рейтинга Кори Гауфф и первую ракетку мира Игу Свентек.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР рассказали, что не хватило Калинской для победы на турнире в Дубае.

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