Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу «дикарей», а Капризов набрал три очка, записав на свой счет оформленный дубль и отданную голевую передачу. Хоккеист продлил свою результативную серию до восьми матчей. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты».

Всего в сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Второй звездой признан форвард Матс Цуккарелло, оформивший ассистентский покер. Замкнул тройку лучших игроков встречи защитник проигравшей команды Винс Данн, забросивший одну шайбу. Он открыл счет на 1-й минуте игры.

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