Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Капризов в пятый раз за карьеру в НХЛ набрал очки в восьмом матче кряду

close
100%
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу «дикарей», а Капризов набрал три очка, записав на свой счет оформленный дубль и отданную голевую передачу. Хоккеист продлил свою результативную серию до восьми матчей. Россиянину удалось выдать восьмиматчевую очковую серию в пятый раз за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди всех игроков «Миннесоты».

Всего в сезоне-2023/24 Капризов набрал 63 (26+37) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Второй звездой признан форвард Матс Цуккарелло, оформивший ассистентский покер. Замкнул тройку лучших игроков встречи защитник проигравшей команды Винс Данн, забросивший одну шайбу. Он открыл счет на 1-й минуте игры.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы рассказал, как относится к браку дочери с хоккеистом КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами