Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Игрок «Зенита» признался, что не был счастлив в команде в последнее время

Чистяков: в последнее время в «Зените» я не был по-футбольному счастлив

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник сборной России и петербургского «Зенита», ныне выступающий на правах аренды за «Сочи», Дмитрий Чистяков рассказал, почему принял решение сменить команду. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым. В последнее время я не был по-футбольному счастлив, потому что играл не так много, у меня стали появляться травмы», — сказал Чистяков.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за сине-бело-голубых пять матчей, не отметившись результативными действиями.

До перехода в «Зенит» Чистяков выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и армянскую «Мику».

В 2021 году Чистяков дебютировал за сборную России. Всего за национальную команду защитник провел четыре матча.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Семин заявил, что «Зениту» нужно что-то менять в борьбе за чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами