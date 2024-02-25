Игрок «Зенита» признался, что не был счастлив в команде в последнее время

Защитник сборной России и петербургского «Зенита», ныне выступающий на правах аренды за «Сочи», Дмитрий Чистяков рассказал, почему принял решение сменить команду. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым. В последнее время я не был по-футбольному счастлив, потому что играл не так много, у меня стали появляться травмы», — сказал Чистяков.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за сине-бело-голубых пять матчей, не отметившись результативными действиями.

До перехода в «Зенит» Чистяков выступал за «Ростов», «Тамбов», «Шинник» и армянскую «Мику».

В 2021 году Чистяков дебютировал за сборную России. Всего за национальную команду защитник провел четыре матча.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Семин заявил, что «Зениту» нужно что-то менять в борьбе за чемпионство.