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Испанский тренер рассказал, на что претендовала бы сборная России на Евро-2024

Тренер Рианчо: на Евро-2024 сборная России претендовала бы на выход из группы

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная России не входит в число топ-сборных Европы. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

»Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Карпина претендовали бы на выход из группы. Но в реальности шансов проверить это никаких не было и нет, потому что европейские сборные не согласились играть матчи с российской национальной командой. И вряд ли их позиция в ближайшее время изменится», — сказал Рианчо.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее в НОК Белоруссии оценили идею проведения матча с Россией.

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