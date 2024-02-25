Полуфиналист «Ролан Гаррос» о сопернице Калинской: ракетка больше, чем ее тело, обалдеть

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков признался, что его расстроил результат матча Анны Калинской против Ясмине Паолини. Его слова передает Vprognoze.

»Калинская имела 5:4 и 15:0… Просто четыре ошибки подряд допустила. Блин, это вообще! У Паолини ракетка больше, чем ее тело, обалдеть просто! Смотрел я эту игру, расстроился. Обидно, игрок, который обыгрывает Свентек и Гауфф, а потом проигрывает Паолини… Они хорошо играет, но Калинской нужно было выигрывать в двух сетах», — сказал Чесноков.

24 февраля Россиянка уступила Паолини в финале турнира в Дубае со счетом 6:4, 5:7, 5:7.

На пути к финалу россиянка обыграла американку из топ-3 мирового рейтинга Кори Гауфф и первую ракетку мира Игу Свентек.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее в ФТР рассказали, что не хватило Калинской для победы на турнире в Дубае.