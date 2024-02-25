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Глушаков признался, что может продолжить карьеру в клубе из-за рубежа

Глушаков рассказал о переговорах с клубами из стран СНГ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, где может продолжить свою профессиональную карьеру. Его слова передает «Матч ТВ».

«Еще есть время подписать контракт с зарубежным клубом — трансферное окно открыто во многих странах. Не знаю, есть ли подобная возможность в России или нет, но двигаться вперед нужно. Есть переговоры с клубами из стран СНГ, общаюсь с клубами нашей Второй лиги, были контакты с Первой лигой. Нужно разговаривать с семьей, понимать, есть ли смысл уезжать», — сказал Глушаков.

Зимние сборы 2024 года Глушаков провел с «Ростовом».

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

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