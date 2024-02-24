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Вторая ракетка мира грубо ответила фанату на просьбу опубликовать горячие фото

Теннисистка Соболенко показала средний палец фанату на просьбу о горячих фото

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sabalenka_aryna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила подписчику, который попросил спортсменку «публиковать горячие фотографии».

«Эта достаточно горячая?» — спросила Соболенко, приложив фотографию, где она показывает средний палец.

В январе 25-летняя белоруска во второй раз подряд выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В главном матче турнира она оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь. В 2023 году Соболенко победила в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая до 2018 года выступала за Россию.

Соболенко первой после своей соотечественницы Виктории Азаренко смогла защитить чемпионский титул на Australian Open.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Арина Соболенко (8905 очков) занимает второе место. Лидирует представительница Польши Ига Свентек (10 300 очков). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее россиянка проиграла в первом в карьере финале турнира WTA.

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