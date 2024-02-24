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Чемпионка ОИ-2020 пожаловалась на международную федерацию гимнастики

Гимнастка Ахаимова заявила, что FIG выдвигает россиянам неуважительные условия

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Reuters

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в интервью РИА Новости заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) ставит российским атлетам недопустимые условия для участия в стартах под нейтральным флагом.

По ее словам, решение старшего тренера сборной России Валентины Родионенко об отказе участия на турнирах при подобных условиях является верным.

«Те условия, которые нам выдвигаются, неуважительны. Мы чистые спортсмены, не делаем ничего плохого, наша задача — тренироваться. Подобное отношение неприятно», — заявила Ахаимова.

Лилия Ахаимова победила на Олимпиаде 2020 года. В 2018 году она стала победительницей чемпионата Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Госдуме предрекли лишение Латвией гражданства участников «Игр будущего».

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