Российский боксер 8 марта оспорит титул чемпиона мира по версии WBА

Российский боксер Магомед Курбанов оспорит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает Telegram-канал RCC: MMA & Boxing.

Против Курбанова будет драться представитель Узбекистана Исраил Мадримов. Поединок состоится 8 марта 2024 года в рамках боксерского вечера в Саудовской Аравии. Данный пояс является вакантным — предыдущий обладатель пояса Джермелл Чалло сменил весовую категорию.

«Бою быть! Они просто в это не верили! Теперь все готово, я готов, жмем на газ!» — заявил Курбанов.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Энтони Джошуа и экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира Фрэнсис Нганну.

На счету Курбанова 25 профессиональных боев, все из которых россиянин выиграл. В последнем на данный момент поединке Магомед одержал победу единогласным решением судей над представителем США Рафаэлем Игбокве, бой состоялся в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что МОК запретил легенде бокса участвовать в Олимпиаде-2024.