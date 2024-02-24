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Российский боксер 8 марта оспорит титул чемпиона мира по версии WBА

Россиянин Курбанов 8 марта оспорит титул чемпиона мира по версии WBА

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Российский боксер Магомед Курбанов оспорит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает Telegram-канал RCC: MMA & Boxing.

Против Курбанова будет драться представитель Узбекистана Исраил Мадримов. Поединок состоится 8 марта 2024 года в рамках боксерского вечера в Саудовской Аравии. Данный пояс является вакантным — предыдущий обладатель пояса Джермелл Чалло сменил весовую категорию.

«Бою быть! Они просто в это не верили! Теперь все готово, я готов, жмем на газ!» — заявил Курбанов.

В главном событии турнира встретятся тяжеловесы Энтони Джошуа и экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира Фрэнсис Нганну.

На счету Курбанова 25 профессиональных боев, все из которых россиянин выиграл. В последнем на данный момент поединке Магомед одержал победу единогласным решением судей над представителем США Рафаэлем Игбокве, бой состоялся в апреле 2023 года.

Ранее сообщалось, что МОК запретил легенде бокса участвовать в Олимпиаде-2024.

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