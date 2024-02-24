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Месси опередил Роналду по популярности в США в 4 раза

SSRS: Месси опередил Роналду по популярности в США в четыре раза

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scanpix.no

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси среди американских болельщиков в четыре раза популярнее, чем форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает компания SSRS, проведшая исследование по этой тематике.

Причиной резко возросшей популярности Месси стала победа сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года против Франции и переезд в MLS после ухода из «Пари Сен-Жермен».

По состоянию на конец 2023 года у Месси 21,3% голосов, а у Роналду — 6%.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 19 матчей, отметившись 21 забитым мячом и девятью результативными передачами.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что подписавший контракт с ЦСКА игрок «Зенита» мог уехать в чемпионат Италии.

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