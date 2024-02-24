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В НБА установлен рекорд тренерской зарплаты

«Голден Стэйт» подписали с тренером Керром рекордный контракт по зарплате

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Reuters

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» переподписал контракт с главным тренером Стивом Керром, сообщает ESPN.

По официальной информации, оклад специалиста за два года составит $35 млн, что является рекордным показателем за всю историю лиги. Предыдущее трудовое соглашение Керра с клубом истекало по завершении нынешнего сезона. Таким образом, тренер будет работать в клубе как минимум до конца сезона-2025/26. До этого же срока в «Голден Стэйт» будет выступать один из лидеров команды Стефан Карри.

58-летний Керр работает в команде с 2014 года. За это время «Голден Стэйт» четырежды становились обладателями главного трофея турнира.

В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» провел 54 матча и одержал 28 побед. Этот результат позволяет команде занимать десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что новичок ЦСКА покинул команду, не сыграв ни одного матча.

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