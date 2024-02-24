Российский игрок «Коламбуса» повторил рекорд клуба, принадлежавший его соотечественнику

Российский нападающий «Коламбус Бдю Джекетс» Дмитрий Воронков открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйрбз».

Воронков поразил ворота соперника на 13-й минуте первого тайма, его ассистентами выступили российские хоккеисты команды Кирилл Марченко и Иван Проворов.

Для Воронкова это 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ. Воронков стал вторым хоккеистом в истории «Коламбуса», которому удалось забить как минимум 15 голов в первых 50 матчах за команду. Первым это сделал Марченко, у которого было 20 шайб в первых 50 матчах.

Воронков 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка «Коламбус Блю Джекетс». 30 октября 2023 года хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ. До этого в России он выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс», а также за команды «Ермак», «Барс» и «Ирбис».

Матч между «Блю Джекетс» и «Баффало», который проходит на стадионе » Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе, продолжается. Идет второй период, счет равный — 1:1.

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