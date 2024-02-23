Защитник «Северстали» назвал самого опасного игрока «Спартака»

Защитник череповецкой «Северстали» Марк Барберио в интервью Legalbet заявил, что больше всего в составе московского «Спартака», с которым его команда сойдется в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2024, стоит опасаться форварда Николая Голдобина.

По его мнению, нападающий великолепно реализует свои моменты и способен создать опасность буквально из любой ситуации.

«Голдобин очень опасен, он проводит прекрасный сезон. Цыплакова здоровый и техничный парень, забросил в регулярке много шайб. Еще выделю Чайковски, у него отличный бросок. В плей-офф нас ждет быстрый и техничный хоккей, будет интересно», — заявил Барберио.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает четвертое место, набрав 86 очков. Первое место занимает петербургский СКА, имея в активе 95 баллов. Столичное «Динамо» отстает от армейцев на один балл, имея на игру меньше. На третьей строчке расположился ярославский «Локомотив», имея в активе 93 балла.

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