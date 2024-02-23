Бывший футболист назвал причину, почему в ММА завидуют бою Райзена с Сибсканой

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан», экс-футболист клубов Первой лиги Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем поединке по правилам ММА между звездами медиафутбола Артемом «Райзеном» Кузьминым и Андреем «Сибскана» Алешиным, заявив, что люди в смешанных единоборствах могут не принять этот поединок из-за слишком высокого гонорара бойцов.

«Это что-то новое для медиафутбола. Первое, что, наверное, нравится: все организовано в рамках спорта, с правилами. Из-за солидной организации за спиной и ребята отнеслись серьезно, готовились, все медосмотры. Прошла такая раскачка боя, плюс одни из главных персон медиафутбола будут засвечены в индустрии единоборств. С одной стороны, это вызывает вопросы, конечно, зная ту аудиторию. Если в мире ММА будут давать оценку, не уверен, что там с интересом отреагируют. Потому что такие люди, как Райзен и Сибскана, люди из медиафутбола, которые много говорят, много «трэшуют», не вызывают у аудитории смешанных единоборств стопроцентного уважения. Особенно с учетом того, что бойцы, выступающие в профессиональных кардах, зарабатывают меньше, чем они заработают за один бой», — считает Курбанов.

Райзен и Сибскана получат за поединок по 5 млн рублей. Бой, который пройдет 23 февраля и станет со-главным в вечере боев Fight Nights, пройдет в формате пяти раундов по две минуты. В нечетных раундах соперники смогут работать только руками, а в четных – еще и ногами.

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