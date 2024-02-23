Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист назвал причину, почему в ММА завидуют бою Райзена с Сибсканой

Экс-футболист Курбанов: бойцы ММА зарабатывают меньше Райзена с Сибсканой

close
100%
YouTube

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан», экс-футболист клубов Первой лиги Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем поединке по правилам ММА между звездами медиафутбола Артемом «Райзеном» Кузьминым и Андреем «Сибскана» Алешиным, заявив, что люди в смешанных единоборствах могут не принять этот поединок из-за слишком высокого гонорара бойцов.

«Это что-то новое для медиафутбола. Первое, что, наверное, нравится: все организовано в рамках спорта, с правилами. Из-за солидной организации за спиной и ребята отнеслись серьезно, готовились, все медосмотры. Прошла такая раскачка боя, плюс одни из главных персон медиафутбола будут засвечены в индустрии единоборств. С одной стороны, это вызывает вопросы, конечно, зная ту аудиторию. Если в мире ММА будут давать оценку, не уверен, что там с интересом отреагируют. Потому что такие люди, как Райзен и Сибскана, люди из медиафутбола, которые много говорят, много «трэшуют», не вызывают у аудитории смешанных единоборств стопроцентного уважения. Особенно с учетом того, что бойцы, выступающие в профессиональных кардах, зарабатывают меньше, чем они заработают за один бой», — считает Курбанов.

Райзен и Сибскана получат за поединок по 5 млн рублей. Бой, который пройдет 23 февраля и станет со-главным в вечере боев Fight Nights, пройдет в формате пяти раундов по две минуты. В нечетных раундах соперники смогут работать только руками, а в четных – еще и ногами.

Ранее Николай Валуев заявил, что блогера Милохина не ждут в России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами