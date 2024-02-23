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Хачанов вышел в финал турнира в Дохе

Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира в Дохе

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе (Катар).

В полуфинальном матче россиянин оказался сильнее представителя Австралии Алексея Попырина. Встреча продлилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (14:12), 6:2. По ходу игры Хазанов выполнил семь подач навылет, сделал одну двойную ошибку и выиграл 69% мячей с первой подачи. Его оппонент исполнил семь эйсов, совершил две двойные ошибки и выиграл 69% мячей с первой подачи.

За победу на турнире Хачанов поспорит с победителем парты Гаэль Монфис — Якуб Меншик.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов, набравший 2010 очков, занимает 17-е место. Руусувуори — 43-й. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним расположились сразу двое россиян: Даниил Медведев сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков), Андрей Рублев расположился на пятом месте (5105 очков).

Ранее российская теннисистка призналась, что ей снятся кошмары из-за поражений.

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