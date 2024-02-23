Призер ОИ назвал отношение МОК к россиянам спортивным геноцидом

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, бобслеист Алексей Воевода высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что отношение к россиянам противоречит олимпийским принципам и является спортивным геноцидом.

«Олимпизм в его исконном виде после 2014 года перестал существовать вообще. Началось ущемление спортсменов по всем фронтам, так делать нельзя. У них ведь есть право на труд, право на самореализацию — а от олимпийских принципов ничего не осталось. В олимпийский девиз добавили слово «вместе», но сами же это понятие давно попрали.

WADA сжигает данные о допинг-пробах у американцев или канадцев. Ангажированность этих организаций немыслима. Мы всегда выступали в условиях, когда нам ставили палки в колеса. И мы к этому привыкли, но сейчас история беспрецедентна: давят на пустом месте. Если мы говорим о выступлении на Олимпиаде без флага и без гимна, так пусть все будут в таких условиях!

Пусть будет неполитизированное мероприятие, где все выступают под флагом МОК — спортсмены из России, из Америки, изо всех стран. Каждый будет представлять свою страну, но не сборную, и тогда эталоном будет результат, а не то, как страна выглядит на соревнованиях. Тогда и олимпийские принципы будут соблюдаться. А если всем разрешают, а нам — нет, это ущемление прав в чистом виде, спортивный геноцид», — считает Воевода.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее Воевода заявил, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации.