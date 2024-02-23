УЕФА высоко оценил игру российского голкипера

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) появился материал об азербайджанском «Карабахе», отдельного внимания был удостоен российский голкипер команды Андрей Лунев.

«Если говорить о различных позициях, то выделяется новичок Андрей Лунев, усиливший команду летом. Российский вратарь, ранее выступавший за «Байер», отличается надежностью», — говорится в материале.

22 февраля «Карабах» обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух встреч одолев «Брагу» из Португалии.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стали известны результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы.