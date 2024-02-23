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Россиян признали первой и второй звездами дня в НХЛ

Кочетков стал первой звездой дня в НХЛ, Бучневич — второй

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Michael Dwyer/AP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех лучших хоккеистов по итогам прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой признан 24-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков. В матче против «Флориды Пантерз» он отразил 44 броска. Его команда победила со счетом 1:0 благодаря заброшенной шайбе Себастьяна Ахо, которому ассистировал Андрей Свечников.

Стоит отметить, что для Кочеткова этот матч стал третьим без пропущенных шайб в текущем сезоне. Всего российский голкипер выходил на лед в 29 встречах. Кочетков выступает за «Каролину» с 2022 года, до этого он играл в России.

Второй звездой игрового дня признали российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича. Форвард в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» оформил хет-трик. Матч завершился разгромной победой его команды со счетом 4:0.

Третьей звездой дня стал вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, который совершил 38 сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к Федорову по количеству результативных передач в НХЛ.

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