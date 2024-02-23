Экс-игрок «Динамо» рассказал о работе в КГБ

Экс-капитан московского «Динамо» 70-х и бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков признался, что работал в КГБ. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пару лет за ветеранов побегал, а в 1978-м взяли в седьмое управление. Бывший тесть рекомендовал, полковник КГБ. Он работал во втором управлении, которое отвечало за контрразведку. А «семерка» — за наружное наблюдение.

Кого пасли? В основном американских дипломатов. Но и среди сотрудников других посольств были те, кого подозревали в причастности к спецслужбам», — сказал Зыков.

Зыков является воспитанником юношеских команд нижегородских (ранее горьковских) клубов «Локомотив» и «Трудовые резервы». В 1966 году защитник перешел в московское «Динамо», в составе которого отыграл до 1975 года. Дважды с бело-голубыми выигрывал Кубок СССР.

Зыков провел четыре матча за сборную СССР и даже был включен в заявку на чемпионат мира 1970 года, но на поле не выходил.

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