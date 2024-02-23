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Латвия приостановила лицензии хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»

Латвия лишила лицензий своих хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»

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Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, которые принимают участие в «Играх будущего». Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Исходя из информации об участии некоторых латвийских игроков в «Играх будущего», проходящих в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — сказано в заявлении.

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Это Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артем Кувсиновс.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершатся 3 марта.

На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Валиева сидела рядом с Путиным на «Играх будущего».

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