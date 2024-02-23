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Овечкин приблизился к Федорову по количеству результативных передач в НХЛ

Овечкин обогнал Ришара и вышел на 64-е место по результативным передачам в НХЛ

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

23 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Обе-Кюбель, Коннор Макмайкл, Энтони Манта, Расмус Сандин и Коннор Макмайкл. Российский нападающий Александр Овечкин стал автором результативной передачи.

Для него эта результативная передача стала 689-й за карьеру в НХЛ. Теперь Овечкин поднялся на чистое 64-е место в истории лиги, превзойдя показатель Анри Ришара (688). Следующим ориентиром для Овечкина теперь является результат Сергея Федорова (696). Больше голевых передач среди россиян только у Евгения Малкина (785).

Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей в текущем сезоне НХЛ. Он провел 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Овечкин повторил редкое достижение ветеранов НХЛ.

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