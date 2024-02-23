Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист оформил дубль за полминуты в матче НХЛ

Хет-трик Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Айлендерс» в НХЛ

close
100%
Charles LeClaire/Reuters

«Сент-Луис Блюз» обыграл Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:0.

Хет-трик в этом поединке оформил российский нападающий Павел Бучневич. Причем две шайбы он забросил с разницей меньше, чем в минуту — на 4:45 второго периода сделал счет 2:0, а на 5:10 — 3:0. Теперь на его счету 22 заброшенные шайбы в сезоне. Еще один гол в свой актив записал Брэндон Саад.

В прошлом сезоне НХЛ Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14. 3 октября 2023 года The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

«Сент-Луис» прервал серию из двух поражений в регулярном чемпионате. «Айлендерс» проиграли четвертый матч из пяти последних в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Бучневич сравнил метро Москвы и Нью-Йорка.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами