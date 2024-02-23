Российский хоккеист оформил дубль за полминуты в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:0.

Хет-трик в этом поединке оформил российский нападающий Павел Бучневич. Причем две шайбы он забросил с разницей меньше, чем в минуту — на 4:45 второго периода сделал счет 2:0, а на 5:10 — 3:0. Теперь на его счету 22 заброшенные шайбы в сезоне. Еще один гол в свой актив записал Брэндон Саад.

В прошлом сезоне НХЛ Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14. 3 октября 2023 года The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

«Сент-Луис» прервал серию из двух поражений в регулярном чемпионате. «Айлендерс» проиграли четвертый матч из пяти последних в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Бучневич сравнил метро Москвы и Нью-Йорка.