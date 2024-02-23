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Названа вероятная причина поражения Рублева от теннисиста из второй сотни рейтинга

Экс-теннисист Чесноков: соперник Рублева огрызался и мог добавить темпа

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ISSEI KATO/REUTERS

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков постарался объяснить, почему россиянин Андрей Рублев, идущий в десятке лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл 18-летнему представителю Чехии Якубу Меншику в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю. Скажем, если брать игрока 120-го в мире, он вчера прошел [Энди] Маррея. Маррей концовку третьего сета все-таки сыграл слабовато. Меншик хороший игрок, очень хорошо двигается по корту несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели в матче. Он все возвращал на ту сторону и даже огрызался и мог добавить темпа», — сказал Чесноков.

Игра завершилась с результатом 4:6, 6:7. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут.

В полуфинале Меншик встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Во втором полуфинале россиянин Карен Хачанов, обыгравший ранее Эмиля Руусувуори, сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии.

Призовой фон турнира в Дохе составляет $1,4 млн.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев, набравший 5105 очков, располагается на пятом месте. Меншик занимает 116-е место. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков).

Ранее россиянка обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Дубае.

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