Игроки «Баварии» сильно удивились увольнению Тухеля

Игроки «Баварии» с большим удивлением отреагировали на новость об уходе главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Несмотря на то, что между футболистами и тренером не установилось теплых взаимоотношений, в команде его ценят как профессионала и считают хорошим тактиком. Некоторые футболисты даже жалеют об уходе немца.

Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. Под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата Германии сезона-2022/23. Его контракт, который рассчитан до лета 2025 года, будет расторгнут на год раньше.

18 февраля 2024 года «Бавария» проиграла в гостях «Бохуму» (2:3) в чемпионате Германии. Это третье поражение клуба подряд. Ранее команда уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и римскому «Лацио» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

За 12 туров до конца чемпионата «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на восемь очков. Леверкузенский клуб не проигрывает с начала сезона во всех турнирах, повторив рекордную серию мюнхенцев в 32 матча без поражений.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию».