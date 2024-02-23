Назван фактор, из-за которого «Зенит» может одолеть «Спартак»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин поделился размышлениями на тему того, зачем клуб из Санкт-Петербурга проводит закрытые матчи на сборах, и рассказал, поможет ли это в игре 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Возможно, планируются какие-то тактические наработки. Хотя в современном футболе очень сложно что-то от кого-то скрыть. Может быть, какой-то сюрприз готовят для «Спартака». Но насколько это поможет победить? Мне кажется, что и без сюрпризов питерцы будут играть в своем ключе. Если бразильцы проведут свои лучшие матчи, то «Зенит» победит», — заявил Лепехин.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» может создать проблемы «Зениту».