ЦСКА объявил о подписании новичка в последний день трансферного окна

Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с иранским защитником Амиром Риванди.

«Амирхоссейн Риванди — в ПФК ЦСКА на правах аренды! Соглашение действует до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.

Риванди будет выступать за ПФК ЦСКА под 96 номером. Амир, добро пожаловать!» — сказано в сообщении.

Сообщается, что 19-летний иранец проходил стажировку в молодежной команде в рамках партнерства с иранской академией KIA и принял участие в двух товарищеских матчах против «Спартака», в которых на свой счет записал голевую передачу, и заработал пенальти. После Риванди получил шанс проявить себя в тренировках с основной командой. Он также вышел на поле в товарищеском матче против «Химок».

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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