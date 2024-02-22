Игрок «Динамо» повторил рекорд КХЛ по количеству очков за регулярный чемпионат

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков в одном регулярном чемпионате. До него это достижение единолично принадлежало Сергею Мозякину.

22 февраля «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Северсталь» со счетом 3:2. Гусев отметился заброшенной шайбой. Таким образом форвард набрал свое 85-е очко в сезоне и повторил рекорд Мозякина, который тот установил в сезоне-2016/17.

Гусев в этом сезоне установил еще один рекорд КХЛ — ранее он стал первым игроком лиги, которому удалось набрать 80 очков в двух регулярных чемпионатах (в сезоне-2018/2019 он набрал 82 очка).

Гусев подписал контракт с «Динамо» перед текущим сезоном. До этого нападающий играл за петербургский СКА, а в апреле 2023 года разорвал соглашение с клубом.

С 2019 по 2021 год Гусев выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Девилз» и «Флориду Пантерз».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

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