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Рублев сенсационно уступил 18-летнему теннисисту из второй сотни рейтинга

Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Дохе, проиграв чеху Меншику

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар) уступил 18-летнему представителю Чехии Якубу Меншику со счетом 4:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут.

В полуфинале Меншик встретится с победителем матча между французами Гаэлем Монфисом и Уго Умбером. Во втором полуфинале россиянин Карен Хачанов, обыгравший ранее Эмиля Руусувуори, сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии.

Призовой фон турнира в Дохе составляет $1,4 млн.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Рублев, набравший 5105 очков, располагается на пятом месте. Меншик занимает 116-е место. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков).

Ранее сообщалось, что экс шестая ракетка мира будет работать с Медведевым.

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