В прокуратуре ответили на условия, выдвинутые Промесом

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена рассказал, что ждет осужденного футболиста «Спартака» Квинси Промеса, если он прибудет в Нидерланды. Его слова передает РИА Новости.

«Промес просил о безопасном въезде в Нидерланды для дачи показаний, но мы ему отказали. Если бы он приземлился в Нидерландах, его бы арестовала полиция», — сказал Ваттимена.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

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