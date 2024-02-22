В лыжном спорте грядет революция

Конфликт между Международной лыжной федерацией (FIS) и несколькими странами-участниками организации может привести к расколу, сообщает норвежский портал NRK.

По информации источника, представители Норвегии, Австрии, Швейцарии, Германии, Финляндии, Швеции, Италии и Словении пригрозили FIS выйти из ее состава и создать альтернативную федерацию из-за недовольства распределением прав на трансляции этапов Кубка мира с сезона-2026/27 по 2033 год. Согласно новому соглашению, FIS будет полностью контролировать продажи медиаправ, а компания Infront, с которой было оно было подписано, будет эксклюзивно заниматься маркетинговыми активациями.

Если конфликт между коалицией стран и руководством FIS не будет разрешен, то не исключено, что ее участники создадут альтернативную лыжную лигу.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжник Александр Большунов заявил, что условия допуска на международные турниры ущемляют россиян.