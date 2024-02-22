Легенду «Барселоны» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюремного заключения по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

У стороны защиты есть право подать апелляцию в Высший суд Каталонии. Если апелляция не будет удовлетворена в суде первой инстанции, адвокаты футболиста могут обратиться в Верховный суд.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.



Суд над Алвесом прошел в начале февраля 2024 года. В соответствии с законом Испании максимально возможное наказание за изнасилование составляет 15 лет.

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