Инсайдер НХЛ заявил о перерождении Овечкина

Американский инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который провел зимний отпуск 2024 года в Дубае, вернулся в расположение команды совершенно другим человеком. Его слова приводит Dailyfaceoff.

По его мнению, 38-летний форвард смог в короткое время решить проблемы с катанием и вновь наладить результативность.

«В этом сезоне проблема была в катании. Он не мог добраться до тех мест, в которых в прошлом сезоне добивался успеха. Он толком и не двигается. Единственный вопрос, который меня волнует — что произошло в Дубае? Почему он вернулся оттуда другим человеком?» — заявил Серавалли.

В ночь на 21 февраля по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин отметился дублем и результативной передачей. Эта игра стала девятой, в которой 38-летний форвард набирает очки.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее сообщалось, что в НХЛ установлен новый рекорд скорострельности.