Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий английский футбольный клуб «Астон Вилла», может летом занять аналогичный пост в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Kicker.

21 февраля «Бавария» выпустила заявление, в котором подтвердила, что главный тренер Томас Тухель, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года, покинет свой пост 30 июня 2024 года.

По информации немецкого издания, Эмери входит в шорт-лист кандидатов на замену Тухелю.

Приоритетной целью для руководства мюнхенского клуба является бывший игрок команды Хаби Алонсо, который возглавляет леверкузенский «Байер». Однако, как отмечают СМИ, у испанского специалиста уже есть предложение от английского «Ливерпуля», чтобы сменить Юргена Клоппа. Еще одним кандидатом является экс-наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с октября 2022 года, в текущем сезоне бирмингемский клуб борется за путевку в Лигу чемпионов и идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии.

Ранее «Порту» вырвал победу у «Арсенала» в Лиге чемпионов.