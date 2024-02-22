Футболиста «Спартака» сравнили со звездой Серии А

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высоко оценил игру новичка красно-белых Манфреда Угальде на сборах команды. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это современный футболист. Он напоминает мне Мартинеса, который выступает за «Интер». Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует тем, что он разноплановый, не прямолинейный. А как это сработает на дистанции, пока трудно сказать», — заявил специалист.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. В текущем сезоне форвард провел за нидерландский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» и является капитаном команды. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 32 матча за итальянскую команду, в которых забил 23 мяча и сделал пять голевых передач.

Ранее действующий чемпион Италии сыграл вничью с «Барселоной» в Лиге чемпионов.