Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Футболиста «Спартака» сравнили со звездой Серии А

Тренер Гладилин заявил, что Угальде напоминает ему капитана «Интера» Мартинеса

close
100%
Reuters

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высоко оценил игру новичка красно-белых Манфреда Угальде на сборах команды. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это современный футболист. Он напоминает мне Мартинеса, который выступает за «Интер». Комплекция очень похожа, игрок нацелен на ворота, только Угальде моложе. А стиль игры у них одинаковый. Пока мне этот футболист импонирует тем, что он разноплановый, не прямолинейный. А как это сработает на дистанции, пока трудно сказать», — заявил специалист.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. В текущем сезоне форвард провел за нидерландский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес выступает за миланский «Интер» и является капитаном команды. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 32 матча за итальянскую команду, в которых забил 23 мяча и сделал пять голевых передач.

Ранее действующий чемпион Италии сыграл вничью с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами