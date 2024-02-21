Российский боец ММА отправится в зону СВО вместе с сыном

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал новый бессрочный контракт с Минобороны. Об этом информирует ТАСС.

Представитель спортсмена сообщил агентству, что его клиент подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить. Также сообщается, что в зону специальной военной операции вместе с Дациком отправится и его сын Ярослав, который проходит службу в ВДВ.

В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО, однако позднее боец опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.

На счету 44-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве.

28 октября он провел бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

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