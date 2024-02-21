Капитана «Краснодара» сравнили с алкогольным напитком

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Чемпионату» перечислил лучших вратарей Российской премьер-лиги (РПЛ) и сравнил их с алкогольными напитками.

«Акинфеева сразу выносим за скобки. И не расставляя по местам — Сафонов, Лантратов, Помазун и Артурчик Нигматуллин.

Нигматуллин поздно раскрылся? Он же как вино. Мы все как вино. У всех в разное время наступает момент. А Сафонов — сидр. Нельзя передержать, а то забродит», — заявил Кержаков.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов провел в текущем сезоне РПЛ 18 матчей, в которых пропустил 12 мячей. На счету Ильи Лантратова из московского «Локомотива» — 18 игр (23 пропущенных мяча), Ильи Помазуна из екатеринбургского «Урала» — 18 (28), Артура Нигматуллина из «Пари Нижний Новгород» — 17 (15).

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Кержаков заявил, что не считает себя суперкрутым.