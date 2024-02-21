Капризова назвали лидером «Миннесоты» после шести очков за один матч

Первый тренер российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский отреагировал на установленный игроком личный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кирилл сейчас в хорошей форме. Во вчерашней игре просто дали возможность шикарно выступить и показать себя. В этом сезоне он немало помогает команде. В принципе, Кирилл сейчас ведет команду за собой и является одним из лидеров «Миннесоты», — сказал Лучанский.

В ночь на 20 февраля «Миннесота» обыграла «Ванкувер» со счетом 10:7. Капризов в этом поединке оформил хет-трик и отдал три результативные передачи, тем самым установив личный рекорд результативности в одной встрече. До этого он набирал максимум четыре очка в одном поединке.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

После этой победы «Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с активом 80 очков продолжает лидировать в таблице Запада.

Ранее был назван фактор, который позволил Капризову установить личный рекорд в НХЛ.