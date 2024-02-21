Продюсер объяснил, зачем поют Загитова и Валиева

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился размышлениями на тему того, что российские фигуристки пробуют себя в музыкальной карьере. Его слова приводит Sport24.

«Когда выходит олимпийский чемпион петь песню, то ожидания от него огромные. Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярность», — заявил он.

Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева записала совместную песню с Mia Boyka. Публикация трека запланирована на 26 апреля 2024 года, в день совершеннолетия Валиевой. Сообщается, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

19 декабря Александра Трусова выпустила новый трек под названием «Я не кукла». Песню Трусова записала вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Это вторая песня фигуристки, в июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла» на свой 19-й день рождения.

В феврале 2023 года Алина Загитова в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» исполнила дуэтом песню с Zivert.

Ранее врач Валиевой заявил о своей невиновности в допинговом деле фигуристки.