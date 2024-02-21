Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продюсер объяснил, зачем поют Загитова и Валиева

Продюсер Рудченко: у фигуристок огромная фан-база, которую нужно развлекать

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился размышлениями на тему того, что российские фигуристки пробуют себя в музыкальной карьере. Его слова приводит Sport24.

«Когда выходит олимпийский чемпион петь песню, то ожидания от него огромные. Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярность», — заявил он.

Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева записала совместную песню с Mia Boyka. Публикация трека запланирована на 26 апреля 2024 года, в день совершеннолетия Валиевой. Сообщается, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

19 декабря Александра Трусова выпустила новый трек под названием «Я не кукла». Песню Трусова записала вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Это вторая песня фигуристки, в июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла» на свой 19-й день рождения.

В феврале 2023 года Алина Загитова в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» исполнила дуэтом песню с Zivert.

Ранее врач Валиевой заявил о своей невиновности в допинговом деле фигуристки.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами