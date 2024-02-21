Эксперта, заявившего о спланированных победах Большунова, обвинили в хорошей фантазии

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин критично отнесся к словам норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на российских стартах были запланированы. Его высказывание приводит «Спорт-Экспресс».

«У человека очень хорошая фантазия. Не совсем понимаю, как вообще можно спланировать соревнования заранее. Мне это совершенно непонятно, и я даже никогда и не задумывался об этом. Но можно сказать, что у человека все очень хорошо с фантазией», — сказал Вылегжанин.

Скинстад заявил , что победа Большунова на Спартакиаде была заранее запланирована. Лыжник выиграл марафон классическим стилем на 50 км, классический спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт свободным стилем.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее в сборной России назвали «пуком» слова норвежского эксперта о Большунове.